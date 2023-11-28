Okan Buruk'tan Manchester United'a gözdağı. Davinson Sanchez ve Abdülkerim'in son durumunu da anlattı

Fotoğraf: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Okan Buruk: İlk maçtaki gibi kazanmak istiyoruz, hedefimiz gruptan çıkmak.
Okan Buruk: Takım içinde rekabet olması çok iyi. Zaten Takımda iyi oyuncular var. Rekabet beni sevindiriyor.
Davinson Sanchez'in sakatlığı Muslera'ya soruldu, Okan Buruk araya girdi: "2-3 hafta sürer."
Okan Buruk: "Abdülkerim'i bugünkü idmanda deneyeceğiz. Ona göre karar vereceğiz."
Muslera: Taraftarımız 12. adamımız. Bunu hep söyledim. Gelip görmeniz lazım. Onlara çok güveniyoruz.
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