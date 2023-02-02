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Okan Buruk'tan Fenerbahçe ile ilgili flaş sözler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor maçından sonra Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 06:43
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Okan Buruk'tan rekor açıklaması

Okan Buruk'tan Fenerbahçe ile ilgili flaş sözler
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana Galatasaray'ın resmi maçlardaki en uzun kazanma rekorunu kırmasıyla ilgili konuştu.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktıkları son 14 maçı kazanarak kulüp tarihine geçen Okan Buruk, "Benim kırdığım bir rekor değil. Galatasaray camiası olarak bu rekoru kırıyoruz. Ben de bu dönemin başındaki teknik adamım. Bu seneki ana hedefimiz şampiyon olmak. Şampiyonluğu en büyük rekor olarak görüyoruz. Hafta hafta bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bütün maçları kazanmaya odaklıyız. Rakiplerimizle aramızdaki farkı açmak istiyoruz. Bunun için de hep kazanmak zorundayız. Rakamlara takılmıyoruz ama bunu motivasyon olarak hem kendim yaşıyorum hem de oyuncularım yaşıyor. Bu seneki kadro rekorları kırabilecek kapasitede. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. İnşallah nice maçlar kazanırız ve böyle devam ederiz" açıklamasını yaptı.

Buruk, ligde alt sıradaki takımlara karşı zorlanmalarıyla ilgili soru üzerine, "İç sahada iyi onadığımız maçlar var. Skoru alıp yavaşladığımız maçlar da oldu. Her maç aynı konsantrasyon olmuyor. Taraftarımız da bunu net bir şekilde takıma vermeye çalışıyor. Bazen rakiplerin oyunu da uymuyor. Bugün rakibimizin ne yapacağını net bir şekilde biliyorduk ama zaman zaman gafil avlandık. Bu da eksiklerimizi ortaya koydu" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin son dakika golleriyle lige tutunduğunu söyledi.

Rakiplerine göre fikstür avantajları olduğunu anlatan Buruk, "Rakiplerimizin fikstür olarak bizden daha zor oynayacağını görüyorum. Her maç çok zor. Bugün de bunu net bir şekilde gördük ama iç saha maçımız daha fazla. Kazanıp rakiplerimizin maçını izliyoruz. Amacımız puan farkını açmak. Özellikle son haftalarda Fenerbahçe'nin son dakika golleriyle lige tutunduğunu ve puan farkını koruduğunu net bir şekilde görüyoruz. Puan farkını ileri götürmek istiyoruz." diye konuştu.

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