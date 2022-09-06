﻿Okan Buruk'tan Icardi ve Kaan Ayhan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 10 kişi kaldıkları Gaziantep FK maçını değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Buruk, şöyle konuştu:

"Çok farklı hikayelerin yaşandığı bir maç oldu. Galatasaray takımının, izleyenlere sonuna kadar iyi şeyler seyrettirmeye çalıştığı bir maç oldu. Rakibi vakit geçirmeyle ilgili suçlamıyorum. Maçı yöneten bir hakem var. Çok fazla yanlış karar verdi, maçı kaybetti ama rakibin maçtan dakikaları almasına fırsat verdi. Hakemlerin maç sürelerini, topun oyunda kalma sürelerini bugün bir kez daha gördük. Takımları suçlamıyorum. Maç yöneten biri var. Bir kere bile uyarmadı. 11'e 10 oyunda bile vakit geçirmeler vardı. Verilen yanlış kararlar, hatalar, yanlış bir kırmızı kart vardı. Hakem oyun içinde birçok kararı aleyhimize verdi. Bunun yanında iyi şeyler yapmaya çalışan bir Galatasaray takımı, her geçen gün yükselen performans var. Özellikle ikinci yarıda 11'e 10'daki oyun benim için çok önemli. Oyunu kontrol eden, topa sahip olan, pozisyona giren, penaltı kaçıran, son dakika golüyle maçı kazanan bir takım var. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Seyircimiz muhteşemdi. Bizimle birlikte inanılmaz bir mücadele verdiler. Seyircimize de teşekkür etmek istiyorum. Bugün Galatasaray takımının birlikteliğini sahada gösterdik. Bundan dolayı inanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. 3 puan önemli ama 10 kişiyken kazanmak bizim için önemliydi. Hepimiz için bu 3 puan hayırlı olsun."

Okan Buruk, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için de şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce Yaşar Kemal Uğurlu ismini görünce bir endişe taşımaya başladık. Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir ile çıktığım son maçın hakemiydi. Yine aynısını yapmış ve Epureanu'ya yanlış bir kırmızı kart göstermişti. Bu performans beni şaşırtmadı. Konsantrasyon olarak oyunun içine giremeyen, iletişimi zayıf bir hakem. Galatasaray Kulübünün geçen seneden gelen bir hafızası var. Hakem olaylarıyla ilgili tepkileri, mutsuzlukları var. Bu sezonun da aynı şekilde başlaması bizi rahatsız ve mutsuz ediyor. Yeni bir MHK, yeni bir federasyon var. Her şey yenilendi. VAR hakemleri farklı bir statü aldı. Hata yapmalarını istemiyoruz ve hataların neden olduğunu çözemiyoruz. Buradan 3 kişi monitör önüne otursak doğru kararı veririz. Neden doğru karar verilemiyor? Birçok maçta bunu görüyoruz. Sadece bize karşı değil, rakiplerimizin lehine verilen yanlış kararlar var. Devamlı aleyhimize verilen yanlış kararlar var. Bir yandan bunu sorguluyoruz ama kötü niyet aramıyoruz. Teknik direktörler ve oyuncular da hata yapıyor. Bu denklemin içinde olduğumuzu biliyoruz. Bundan sonraki haftalarda isteğimiz daha çok odaklansınlar, maçlara iyi hazırlansınlar. Biz bütün hafta antrenman yapıyoruz. Aklımız, fikrimiz maçlarda. Hakemler de biz nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlansın."

Galatasaray Teknik Direktörü, Arjantinli Mauro Icardi ile milli futbolcu Kaan Ayhan transferlerinin 3 gün içinde tamamlanabileceğini söyledi.

Takıma katkı verecek isimlerin transferi için çalıştıklarını ve şanslı bir teknik direktör olduğunu ifade eden Buruk, "Icardi ve Kaan Ayhan ile ilgili görüşmeler sürüyor. Transferin kapanmasına 3 günümüz kaldı. Bu 3 gün içinde biteceğini düşündüğümüz transferler. Bir iki tane daha kadromuzu güçlendirecek oyuncu bakıyoruz. Aslında bir hafta geç kapanıyoruz diye daha çok seçenek ortaya çıkacağını düşünüyorduk ama çok fazla seçenek çıkmadı. Şanslı olduğum yan, hem başkanımız hem Erden bey hem de tüm yöneticilerimiz transfer konusunda ellerinden geleni, maddi manevi her türlü fedakarlığı yapıyor. Bir hoca olarak çok şanslıyım. Kalan 3 günde taraftarın istediği transferleri yapmaya çalışacağız. İnşallah bu 3 gün içinde takıma katkı sağlayacak oyuncular alırız." dedi.