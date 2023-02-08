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Sinem Apartmanı böyle yıkıldı! İşte o anlar....

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yıkımların olduğu kentlerden Adana'da Sinem Apartmanı'nın yıkıldığı anlar, araç kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:32
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Adana'da Sinem Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada

Sinem Apartmanı böyle yıkıldı! İşte o anlar....
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Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Sinem Apartmanı, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde enkaza döndü. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Sinem Apartmanı'nın yıkılmasından kısa süre sonra binada yaşayanların yakınları, enkaz bölgesine koştu.

Enkazda arama-kurtarma ekipleri çalışma yürütürken, binada yaşayanların yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Bu arada, enkazdan çıkartılan bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen bere, yürek burktu. Enkazdaki kişilerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

YIKILMA ANI KAMERADA

Sinem Apartmanı yıkılırken, bu sırada sokakta yürüyenler, enkaz altında kalma riski yaşadı.

Apartmanın yıkılma anı, bir otomobildeki kameraya yansıdı.

Görüntülerde yolda ilerleyen otomobilin üzerine binadan kopan beton parçaları düşüyor. Bu sırada otomobilde yolculuk yapanlar panik içinde bağırıyor.

(Kaynak: DHA)

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