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Okulu tatil ettiren arı saldırısı

Derse verilen arada ağaçta bulunan yaban arılarının kovanına sopa sokup karıştıran öğrencileri arılar soktu. 15 öğrenci İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar. Eğitime 1 gün ara verildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 21:59
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Okulu tatil ettiren arı saldırısı
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Olay saat 09.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesinde eğitim öğretime devam eden Bursa'nın İnegöl İlçesinde Ertuğrulgazi Ortaokulu’nda meydana geldi.

Teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları, ağaçta bulunan arı kovanına sopa sokup karıştırdılar. Kovandan çıkan arı kolonisi, öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokması sonucu fenalaştı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Öğrenciler Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın hemen ardından okula 1 gün ara verilerek, öğrenciler evlerine gönderildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama yaptılar. (İHA)

 

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