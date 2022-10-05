Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde 4 şüpheli araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, 55,87 gram esrar, 11,08 metanfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Çalışmada 5 kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.
Şüphelilerden B.K, K.G ve F.Z “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
(Kaynak: İHA)
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