Ulaştırma Bakanı canlı yayında 5 dakikada kendisini yalanladı: O anlarda Ahmet Hakan gereğini yaptı

Parasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının (İBB) ödediği İstanbul Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla İBB’nin davet edilmediği bir törenle açıldı. Metrolardaki İBB logolarının sansürlenmesi pes dedirtirken metronun maliyeti de tartışma konusu oldu.

İMAMOĞLU: “İBB KARŞILADI SAHİBİ VATANDAŞ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun.” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törende yaptığı, “Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor.” sözlerine yanıt verdi.

Hattın istasyonlarına, bakanlığın paralel “U” işareti değil, İBB’nin metro simgesi “M” tabelaları asıldı.





ÖNCE “KATKISI YOK” DEDİ, SONRA İBB’NİN ÖDEME ŞEKLİNİ AÇIKLADI

Yaşanan tartışmaların ardından CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kendisiyle çelişen açıklamalara imza attı.

Hakan, Karaismailoğlu’na “4,4 milyar liraya mâl oldu. Bakanlık bütçesinden mi? Büyükşehir’in katkısı yok mu?” sorusunu yöneltti. “Tabii ki tamamen bakanlık bütçesinden. Kesinlikle hiçbir katkısı yok.” yanıtını aldı. 5 dakika sonra Karaismailoğlu, “Sadece bu ilgili belediyenin merkezi bütçedeki vergi gelirlerinin yüzde 5’ini aşmamak şartıyla yıllara yayılmış bir ödeme şekli olacak.” dedi.

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