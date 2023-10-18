Okullar tarikatların yuvası haline geldi. Kuran eğitimi ücretsiz. İngilizce dersi 2 bin TL

Sayın Bakan hani devlet okullarında hiçbir ücret alınmıyordu...İstanbul’da bir devlet okulunda çocuklara etkinlik kapsamında Kuran eğitiminin ücretsiz verileceği bildirilirken, İngilizce eğitimi için 2 bin lira istendi.

Okullar tarikatların yuvası haline geldi. Kuran eğitimi ücretsiz. İngilizce dersi 2 bin TL

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, İstanbul’da bulunan Beylerbeyi İlkokulu’nda çocuklar için Kuran ve İngilizce eğitimi yapılacağı duyuruldu.

Kuran eğitiminin ücretsiz olarak verileceği belirtilirken İngilizce eğitiminden 2 bin TL istenmesi tepki çekti.

Okul yönetimi tarafından velilere verilen belgede, “Okulumuzda 2023-2024 eğitim öğretim yılında, öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal etkinlik çalışmaları olarak Kuran ve İngilizce eğitimi de yapılacaktır. Bu çalışmalar kendi öğretmenlerinin eşliğinde ve uzman kişilerce sürdürülecektir. Bu etkinlikler bakanlığımızın öngördüğü tasarım becer atölyelerinde gerçekleştirilecektir. Sınıfta en çok talep edilen etkinlikler grup olarak uygulanacaktır. Kuran eğitimi ücretsizdir. İngilizce eğitimi yıllık 2 bin TL’dir. Ödeme iki eşit taksitle Ekim-Ocak aylarında toplanacaktır” ifadeleri yer verildi.

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BİRİNİ SEÇMELERİ İSTENDİ

Velilerin ücretsiz Kuran eğitimi ile ücretli İngilizce eğitiminden birini seçmeleri istendi.

Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Çayan Çalık ise uygulamaya tepki gösterdi. Çalık, “Sundukları sosyal etkinlik kapsamında planlanabilecek çalışmalar değil. İngilizce eğitimi için velilerden para talep edilirken Kuran eğitimi için para istenmiyor. Yani laik ve seküler eğitimden yana olan veliler para vermeye zorlanıyor, bu ayrımcılıktır. Okulda Hacı Ahmet Ünal Vakfı isimli bir tarikat-cemaat oluşumunun etkili olduğu ifade ediliyor. Şimdi de bu vakıfla ilişkili isimlerden Okul Aile Birliği yönetimi oluşturulmak isteniyor. Tarikatların ve vakıfların oyuncağı haline getirilmiş.

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"OKUL MÜDÜRÜNÜN TARİKAT VE CEMAAT İLİŞKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

“Okuldaki bu uygulamada ve okul müdürünün tarikat ve cemaat ilişkili olduğunu ve özel bir çaba içinde olduğunu gösteriyor” diyen Çalık sözlerini şöyle sürdürdü:

Okul müdürünün bu tutum ve davranışları okulda iş barışını bozmuş durumda. Müdürün velileri karşı karşıya getiren bir çalışma içinde olduğu anlaşılıyor. Derhal bu uygulamadan vazgeçilmeli ve sosyal etkinlikler çocukların yaşı, gelişimine uygun seçilmeli ve de ücretsiz sağlanmalı. Bu uygulama bugün Milli Eğitim Bakanlığı eliyle ortaya konan, laik eğitime yönelik saldırının bir ayağıdır. Velilerin ve eğitimcilerin buna izin vermeyip ve karşı çıkacağı bir mücadele yöntemine ihtiyaç var.

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