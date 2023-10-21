Milli eğitim müdürü Menzil şeyhine bağlılığını ilan etti. 'Yanlışlıkla yaptım' dedi

Editör: Abdullah Keleş

Milli Eğitim Bakanlığı tarikat ve cemaatlere para harcamasıyla gündemden düşmüyor.

Bu kez Aydın Koçarlı ilçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu bir skandala imza attı.

Arıkoğlu, Menzil şeyhine bağlılık sözü verdiği yeminini yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı. Ayrıca Arıkoğlu, herkesten bu yemini etmesini istedi.

Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Menzil şubesi şeyhlerinden Seyyid Muhammed Saki'ye bağlılık ve tövbe yemini yer aldı.

Paylaşımda “Değerli vekil ağabeylerim, bütün vekil ağabeyler tövbe verirken bu şekilde tövbe versinler. Kendinizden eksiltme ve katma yapmayın” ifadeleri dikkat çekti.

Arıkoğlu, tövbe metnini ise şöyle paylaştı:

Yarabbi bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım, keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım. Ben kabul ettim. Sultan şeyh Seyyid Muhammed Saqi hz kendime şeyh kabul ettim.

Arıkoğlu daha sonra paylaşımı yanlışlıkla yaptığını belirterek, “Sosyal medya beceriksizliği diyelim inşallah” dedi.