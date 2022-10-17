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Ölüm nişan yolunda yakaladı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde nişana giden ailenin bulunduğu otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 05:27
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Ölüm nişan yolunda yakaladı
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Kaza, akşam saatlerinde Turgutlu ve Ahmetli ilçeleri arasında bulunan Cambazlı Mahallesi Kaplıca Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Kocabıyık (43) idaresindeki 45 R 6745 plakalı otomobil yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına uçtu. 

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Mesut Kocabıyık ile otomobilde bulunan Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Eymen Kocabıyık (3), Fadime Kutlu (41) ve Ceren Kutlu (11), itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Sağlık ekipleri sürücü Mesut Kocabıyık’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılar ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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