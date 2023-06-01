Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor

AKP iktidarında domuz bağcı Hizbullahçılar tek tek serbest kalırken iddianamesi FETÖ'cü savcılar tarafından hazırlanan Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 652 gündür hapiste.

Ömrünü TSK’ya adamış Çetin Doğan FETÖ'cülerin iddianamesiyle hala cezaevinde. Hizbullahçılar ise serbest bırakılıyor

28 Şubat süreci, FETÖ''den tutuklanan hakim ve savcılar tarafından Necmettin Erbakan öldükten sonra "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak"la suçlamasıyla dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve 102 emekli asker hakkında 2 Eylül 2013''te Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi''nde dava konusu yapıldı.

FETÖ'nün Balyoz kumpasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DOMUZ BAĞCI HİZBULLAHÇILAR TEK TEK SERBEST BIRAKILIRKEN 83 YAŞINDAKİ KOMUTAN ÇETİN DOĞAN HALA CEZAEVİNDE

Öte yandan AKP iktidarından domuz bağcı Hizbullahçılar serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde müebbete çarptırılan Hizbullah hükümlüsü 71 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy’u ‘kocama’ gerekçesiyle serbest bırakıldı. Alpsoy’dan sonra da terör örgütü Hizbullah’ın 4 üyesinin daha serbest kaldığı ortaya çıkmıştı. Serbest kalan Hizbullahçılar 20 kişinin domuz bağı ile öldürülmesi ve 31 kişinin satır ve silahlarla yaralanması suçlamaları ile yargılanıyordu.

Domuz bağcı Hizbullahçılar serbest bırakılırken ömrünü TSK’ya adamış Emekli Orgeneral Çetin Doğan ve 5 komutan 652 gündür hapiste.

CHP MYK Yardımcısı Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medya hesabından Doğan’la ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Ör’ün paylaşımı şu şekilde:

“Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir”, demiş Pascal.

Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan… Tamı tamına 43 sene TSK’da hizmet… Yani ülkemize hizmet.

“Kimsesizlerin kimsesi” Cumhuriyet 10 yaşında annesiz kalan bu çocuğu 1. Ordu Komutanlığı’na kadar yükseltir. Balyoz kumpasında yargılanır. “Balyoz”un bir iftira olduğu ortaya çıkar ama “hükümet yıkmaya teşebbüs” ettikleri iddiası devam eder. Karara şerh koyan üye hakim “atılı suçların kanunda suç olmadığını” belirtir. Yani Çetin Paşa’nın bir konuşmasından niyet okuması yapmışlardır.

Ünlü 28 Şubat Davası… İddianamesini FETÖ’den tutuklu Eski Ankara Cumhuriyet savcısı Mustafa Bilgili hazırlar ve yaşları 74-90 arasında değişen 14 general cezaevine konur. 75-91 yaşına ulaşan bu insanlardan 85 yaşındaki Korgeneral Vural AVAR ancak 489 gün dayanabilir, daha fazla direnemez ve cezaevinde yaşamını yitirir. Bilahare 8 komutan da sağlık nedenleriyle tahliye edilir. Ancak aralarında Çetin DOĞAN Paşa'nın da olduğu 5 komutan 652 gündür hapiste.

Öte yandan; RTE “domuz bağı katliamcısı” denen ve “Anayasal düzeni yıkarak yerine İran modeli bir Kürt İslam devleti” kurmaya çalıştığı için müebbete çarptırılan Hizbullah hükümlüsü 71 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy’u ‘kocama’ gerekçesiyle salıverir. Hala hapiste tutuluyor 83 yaşındaki komutan Çetin Doğan. Bir Hizbullahçı evine dönmüşken…

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