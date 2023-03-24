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FETÖ'nün Balyoz kumpasında Çetin Doğan'a hapis cezası

FETÖ'nün Başyoz kumpasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 7 sanık a 5 ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 12:46
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FETÖ'nün Balyoz kumpasında Çetin Doğan'a hapis cezası

FETÖ'nün Balyoz kumpasında Çetin Doğan'a hapis cezası
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Balyoz davasında Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararının ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın ise sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusunda bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Ceza Dairesi bozma gerekçesinde, seminerde Çetin Doğan ve bir kısım sanıkların, doğrudan hükümeti cebren ıskata yönelik içerikte konuştukları, eylemlerinin, "Teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri" kapsamında değerlendirileceği, bu nedenle Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "Suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu belirtilmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, yargılama aşamasında ölen Metin Yavuz Yalçın hakkındaki kamu davasının düşürülmesini talep etmişti.

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