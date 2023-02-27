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TSYD'den 'Omuz omuza' kampanyasına 120 bin TL

Spor dünyasının depremin yaralarını sarmak için başlattığı Omuz Omuza kampanyasına Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden büyük destek geldi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:50
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Omuz omuza kampanyasına TSYD 120 bin TL bağışladı

TSYD'den 'Omuz omuza' kampanyasına 120 bin TL
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Türkiye Spor Yazarları Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TSYD Yönetim Kurulu, Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliğinin düzenlediği "Omuz omuza" kampanyasına 120 bin lira bağışlama kararı almıştır..Genel Başkan Oğuz Tongsir 1 Mart çarşamba günü spor kanallarının ortaklaşa canlı yayınına katılarak bunu açıklayacaktır Konteynır için kullanılacak paranın 100 bin TL'si TSYD tarafından karşılanırken, 20 bin lirası geçen hafta oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına akredite olan meslektaşlarımızdan toplanmıştır Bilginize sunarız.

TSYD YÖNETİM KURULU

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