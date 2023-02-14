TSYD'nin deprem yardım tırı yola çıktı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), yaşanan deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesine yardım tırı yolladı.



Yardımla ilgili TSYD'den yapılan açıklama şöyle;



"Bebek maması, çocuk bezi, kadın hijyenik kiti, konserve, kışlık bot, battaniye ile dolu olan TIR'ımız bugün deprem bölgesine doğru yola çıktı. Bize bu kampanyada maddi manevi destek olan üyelerimize, iyi günde kötü günde hep yanımızda duran kardeş kuruluşumuz Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğine (KTSYD), bu kampanya için gecesini gündüzüne katan Organizasyon Müdürümüz Birgül Pullukçu'ya, ulaşımı sağlayan yöneticimiz Mustafa Karagöl'e ve TSYD çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz."

İLGİLİ HABERLER