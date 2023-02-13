TSYD açıkladı. Trabzonspor'un Basel maçı öncesi basın mensupları için yeni karar

Basın mensupları, Trabzonspor-Basel maçını depremzedelere yardım için ücretli takip edecek



Trabzonspor'un 16 Şubat Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile oynayacağı karşılaşmayı, basın mensupları da deprem bölgesine yardım yapmak amacıyla ücretli olarak takip edecek.

"TSYD AÇIKLADI"

TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü'nün karşılaşmanın bilet gelirlerini deprem bölgesine bağışlama kararı almasının ardından basın mensuplarının da isteği üzerine giriş ücreti ödenmesi kararı alındığı belirtildi.

'Asrın afeti' olarak nitelendirilen depremden etkilenenler için tüm Türkiye'nin el ele verdiği ifade edilen açıklamada, "Tüm basın mensubu meslektaşlarımızı Basel maçına bekliyoruz. Karşılaşmayı basın mensupları, makbuz karşılığında ödemede bulunarak izleyecek. Elde edilen gelir de deprem bölgesine gönderilecek." denildi.

Basın mensupları karşılaşmayı kişi başına en az 100 lira bağış yaparak takip edecek.