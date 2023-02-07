TSYD Hatay için yardım kampanyası başlattı: İşte istenen malzemelerin listesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bölgeye yardım kolileri göndereceğini açıkladı.

TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

HAYDİ TSYD !..

Türkiye Spor Yazarları Derneği ( TSYD) depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a yardım kolileri gönderecektir.

Kampanyada TSYD ile KTSYD (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği) ortaklaşa hareket edecek ve ilk adımı birlikte atacaklardır.

Yardım elini uzatmak isteyen üyelerimizin kolileri 13 Şubat Pazartesiye kadar Levent tesislerimize ulaştırması gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen malzemeler Hatay Büyükşehir

Belediyesi aracılığıyla bir hafta içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

1- Kadın hijyen kiti

2- Bebek maması

3- Çocuk bezi

4- Powerbank

5- Battaniye

6- Kışlık bot ve kapuşonlu polar (Yeni olmak şartıyla)