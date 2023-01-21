Nuri Şahin çılgına döndü. Yine çıkmadı

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki maç 2-1 sona ererken, genellikle sakinliği ile bilinen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'na çok sinirlendi.

68. dakikada Kerem ile Sinan Gümüş arasındaki mücadelede top taca çıktı.

Hakem tacı Galatasaray lehine verince Nuri Şahin çılgına döndü. Hakemden sarı kart gören Şahin, Kerem'e "Neden senden çıktığını söylemiyorsun" diye bağırdı.

Kerem de "Benden çıkmadı" karşılığını verdi.

Karşılaşmada zaman zaman 4. hakemle de tartışan Nuri Şahin, basın toplantısına yine katılmadı. Yerine Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk katıldı ve şunları söyledi:

"İlk yarı galibiyeti Antalyaspor kaçırdı. İkinci yarıya seyirci baskısıyla çıkacaklarını biliyorduk. Oyuncularımızı uyardık ama ortaya bir mücadele koymak gerekiyor.

Kenar ortalarından gol yememek lazım. Bunu oyunculara söylüyoruz ama ortalara izin veriyoruz, sonrasında golü yiyoruz. 1-0'dan sonra iyi reaksiyon verdik ve maça döndük.

Ancak yenmemesi gereken bir gol yedik, kendi kalemize attık. Taktiksel olarak iyiydik. Zorlandık ama maçı bir yere kadar tuttuk. Fakat başaramadık."