AKP'den aday olan DSP Genel Başkanı muhalefeti kafir ilan etti. Solcuydu, milletvekili adayı yapılınca İslamcı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törene AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Törende konuşma yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal sözleri olay oldu.

"VATANIMIZI KÜFFARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

"Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir" diyen DSP lideri Önder Aksakal, "İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." dedi. 'Küffar' Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Müslüman olmayanlar, kâfirler" şeklinde tanımlanıyor.

Törene HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.