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  • AKP'den aday olan DSP Genel Başkanı muhalefeti kafir ilan etti. Solcuydu, milletvekili adayı yapılınca İslamcı oldu

AKP'den aday olan DSP Genel Başkanı muhalefeti kafir ilan etti. Solcuydu, milletvekili adayı yapılınca İslamcı oldu

AK Parti listelerinden seçime giren DSP'den Önder Aksakal, AK Parti milletvekili adayı olarak Malatya'da temel atma töreninde konuştu. Aksakal muhalefeti hedef alarak "İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:43
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Önder Aksakal: 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz

AKP'den aday olan DSP Genel Başkanı muhalefeti kafir ilan etti. Solcuydu, milletvekili adayı yapılınca İslamcı oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törene AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Törende konuşma yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal sözleri olay oldu.

"VATANIMIZI KÜFFARA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

"Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir" diyen DSP lideri Önder Aksakal, "İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz." dedi. 'Küffar' Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Müslüman olmayanlar, kâfirler" şeklinde tanımlanıyor.

Törene HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

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