DSP'den Erdoğan'a destek kararı. Ecevit'in kemikleri sızlayacak

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, AKP heyetinin ziyaretinin ardından, “DSP, doğruluğu tutarlı olan bir partidir. DSP’nin bir devlet tecrübesi vardır… Büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk…Biz, seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız.” açıklamasını yaptı.



AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün DSP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti. Yıldırım, "Bu seçimde beraber yürüme teklifini yaptık.” demişti.



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bu ziyaretin ardından basın açıklaması yaptı. Aksakal, 14 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıkladı. Aksakal, şunları söyledi:



“BÜLENT ECEVİT TARAFINDAN IRAK’IN İŞGALİNE KARŞI ÇIKILDIĞI İÇİN İKTİDARDAN UZAKLAŞTIRILMIŞTIK”

“DSP’nin parlamentoda da bir güç katkısı koymasının önemine vurgu yaparak bizimle birlikte yol yürüme arzularını iletmişlerdi. Bu hususu Başkanlık Kurulu’muzda da genişlemesine değerlendirdik. Uzunca zamandır Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel emperyalizmin yeni bir yapılanma hevesi içerisinde olduğunu, 2002 yılında DSP iktidardan gönderilirken, o dönemin ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanı bölgemizde 22 devletin sınırlarını değiştirme niyetlerini açıkça ortaya koyması. Biz de biliyoruz ki buna karşı çıktığımız için, Bülent Ecevit tarafından Irak’ın işgaline karşı çıkıldığı için iktidardan uzaklaştırılmıştık. Türkiye bugün geldiğimiz noktada aynı tehditlerle, aynı kritik noktalara taşınmıştır. DSP de bu durumda önemli bir görev üstlenecektir. Çünkü DSP’nin varoluşu ve kuruluş gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, bayrağını ve Anayasası’nın ilk 4 maddesinde yer alan hususların sonsuza kadar korunması üzerine kurgulanmıştır.







“DEVLET TECRÜBESİ OLAN CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN BU SEÇİMDE DESTEKLENMESİ YÖNÜNDE GÖRÜŞÜMÜZÜ OLUŞTURDUK”

DSP, doğruluğu tutarlı olan bir partidir. Bülent Ecevit de bu partiyi kurarken aynı ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve 3 kez devlet yönetmiştir. DSP’nin bir devlet tecrübesi vardır. Bu devlet tecrübesini bugün özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara, devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı, kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs’ın iki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk.







“İRADE VE KARAR ELBETTE Kİ HAKİM PARTİ OLARAK AK PARTİ’NİNDİR”

Bunun dışındaki hadiseler, bizler elbette parlamentoda DSP’nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu gündüz geldikleri zamanda düşüncelerimizi paylaşmıştık. Bu saatten sonraki çalışmalardaki irade ve karar elbette ki hakim parti olarak AK Parti’nindir. Biz önerilerimizi kendileriyle paylaştık. Sonuç çıktığında artık o bilgileri hep birlikte paylaşacağız.”



Aksakal, DSP’nin AKP listelerinden seçime girip girmeyeceği ve kaç adayın listede yer alacağı soruları üzerine şu yanıtı verdi:



“BİZ, SEÇİMLERE KATILMIYORUZ. AK PARTİ LİSTELERİNDEN PARLAMENTODA YERİMİZİ ALACAĞIZ”

“DSP, hiçbir zaman magazinin konusu olmamıştır. Bizler sayılar üzerinden siyaset yapan bir parti olmadık. DSP, parlamentoda temsil edilecektir dedikten sonra sayının o manada artık önemi kalmamıştır. Bizim için Türkiye önemlidir, gerisi teferruattır. DSP, orada olacak. Biz, seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız.”







NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı DSP Genel Merkezi'nde bugün bir ziyaret gerçekleştirmişti.



Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin bölgesinde hükümranlığı ve güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını söylemişti..



Sıcak ev sahipliğinden dolayı Aksakal'a teşekkür eden Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye, Sayın Genel Başkana illettik. Kendileri değerlendirecek ona göre hareket edeceğiz. Özetle ziyaretimizin amacı budur." demişti.



Aksakal ise Yıldırım ve Çelik'in 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söylemişti.







DSP'DEN "DIŞ MİHRAKLAR" VURGUSU

14 Mayıs'ın Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi için vesile olacağını ifade eden Aksakal, "Sayın Yıldırım ve Çelik, DSP'nin 38 yıllık siyasi geçmişi ve üç defa devlet yönetimindeki birikiminin yeni dönemde TBMM'ye taşınması yönündeki görüşlerini bizlerle paylaştılar." diye konuşmuştu.



DSP'nin Türk devletleri ve Türk milletine destek vermeye devam edeceğini dile getiren Aksakal, "Demokratik Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye'de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Bu değerli öneriye biz de TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık." ifadelerini kullanmıştı.



Bugün saat 14.00'de başkanlık kurulunu toplantıya çağırdıklarını söyleyen Aksakal, "Hem dünkü misafirimizin ziyareti hem de bugünkü ziyaretimizin kapsamını başkanlık kurulunda tartışıp sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse bir ziyaret yapmayı planlıyoruz." bilgisini vermişti.

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