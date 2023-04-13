14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 1979'da bir ülkücüyü vurduğu iddia edildi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 1979'da bir ülkücüyü vurduğu iddia edildi

İsimleri unutulmuş şehit ülkücülerin mezarlarını yaptırmakla tanınan Ülkücülerin çok iyi bildiği ve “Ülkücü hafıza” olarak nitelenen Hakverdi Satılmış bir iddia ile ortaya çıktı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 23:25
Takip Et

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 1979'da bir ülkücüyü vurduğu iddia edildi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 1979'da bir ülkücüyü vurduğu iddia edildi
+
Aa
-

Habererk’in haberine göre; Hakverdi Satılmış, sosyal medya hesabından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın tarih vererek İrfan Tutumlu isimli bir ülkücüyü vurduğunu iddia etti.

Satılmış, Facebook hesabından “5 Eylül 79’da bugünkü Genel başkan Önder Aksakal tarafından vurularak ağır yaralandı ülküdaşımız İrfan Tutumlu” ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.

Bilindiği gibi MHP, Cumhur İttifakının en önemli aktörlerinden.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
2
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
3
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
6
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Milyarder Türk iş kadını yüzen sarayını sattı 
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme
﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme
﻿AB veri kurumundan ChatGPT'ye inceleme
﻿El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi
﻿El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi
﻿El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısını ezdi
﻿ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
﻿ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
﻿ABD'de askeri belgeleri sızdıran ulusal muhafız gözaltına alındı
﻿West Ham Belçika'da avantajı kaptı
﻿West Ham Belçika'da avantajı kaptı
﻿West Ham Belçika'da avantajı kaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.