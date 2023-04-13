DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 1979'da bir ülkücüyü vurduğu iddia edildi

Habererk’in haberine göre; Hakverdi Satılmış, sosyal medya hesabından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın tarih vererek İrfan Tutumlu isimli bir ülkücüyü vurduğunu iddia etti.
Satılmış, Facebook hesabından “5 Eylül 79’da bugünkü Genel başkan Önder Aksakal tarafından vurularak ağır yaralandı ülküdaşımız İrfan Tutumlu” ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.
Bilindiği gibi MHP, Cumhur İttifakının en önemli aktörlerinden.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.
İLGİLİ HABERLER