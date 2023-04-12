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  • DSP Başkanı Önder Aksakal'a cenazede 'üç koltuğa partiyi ‘sattılar' diyerek protesto yapıldı. Aksakal: Aptal herif, terb

DSP Başkanı Önder Aksakal'a cenazede 'üç koltuğa partiyi ‘sattılar' diyerek protesto yapıldı. Aksakal: Aptal herif, terbiyesiz herif

İstanbul'da aracında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesinde DSP lideri Önder Aksakal protesto edildi. Aksakal, "Üç koltuğa partiyi sattılar" sözlerine "Aptal herif, terbiyesiz herif" diyerek karşılık verdi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:21
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DSP Başkanı Önder Aksakal'ı cenazede protesto ettiler

DSP Başkanı Önder Aksakal'a cenazede 'üç koltuğa partiyi ‘sattılar' diyerek protesto yapıldı. Aksakal: Aptal herif, terbiyesiz herif
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DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesinde Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez'in sözleri üzerine gergin anlar yaşandı.

NOSAB Başkanı Gülmez'in, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a yönelik, "Üç koltuğa partiyi sattılar, utanmadan buraya geliyorlar" sözleri üzerine yaşanan gerginlik cenazede bulunanların, "Cenaze var" sözleriyle yatıştırılmaya çalışıldı. Bursa'da Bugün'ün aktardığı habere göre; Aksakal, "Aptal herif, terbiyesiz herif" diyerek karşılık verdi.

ARACINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Bursa'da yaşayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, bir televizyon programına katılmak üzere dün sabah saatlerinde İstanbul'a gitmişti. Ailesiyle bir süre zaman geçiren Özbilge, sonra otoparktaki otomobiline gitti. Kendisinden uzun süre haber alamayan ailesi, otoparka gittiğinde, Özbilge'nin araçta hareketsiz yattığını gördü. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Özbilge'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılmıştı.

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