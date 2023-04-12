DSP Başkanı Önder Aksakal'a cenazede 'üç koltuğa partiyi ‘sattılar' diyerek protesto yapıldı. Aksakal: Aptal herif, terbiyesiz herif

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesinde Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez'in sözleri üzerine gergin anlar yaşandı.

NOSAB Başkanı Gülmez'in, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a yönelik, "Üç koltuğa partiyi sattılar, utanmadan buraya geliyorlar" sözleri üzerine yaşanan gerginlik cenazede bulunanların, "Cenaze var" sözleriyle yatıştırılmaya çalışıldı. Bursa'da Bugün'ün aktardığı habere göre; Aksakal, "Aptal herif, terbiyesiz herif" diyerek karşılık verdi.

ARACINDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Bursa'da yaşayan DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge, bir televizyon programına katılmak üzere dün sabah saatlerinde İstanbul'a gitmişti. Ailesiyle bir süre zaman geçiren Özbilge, sonra otoparktaki otomobiline gitti. Kendisinden uzun süre haber alamayan ailesi, otoparka gittiğinde, Özbilge'nin araçta hareketsiz yattığını gördü. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, Özbilge'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılmıştı.