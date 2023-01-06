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2 gün önce satışa sunulan OnePlus 11 satış rekoru kırdı. İşte özellikleri

4 Ocak’ta satışa açılan OnePlus 11 satış rekoru kırdı. Özellikleri de belli oldu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 09:53
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OnePlus 11 telefon modeli satış rekoru kırdı

2 gün önce satışa sunulan OnePlus 11 satış rekoru kırdı. İşte özellikleri
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, OnePlus, Çin’de gerçekleştirilen özel bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11’i tanıttı. Telefon Çin pazarında önemli bir başarıya imza attı.

SATIŞ REKORU KIRDI

OnePlus 11’in 4 Ocak’ta siparişe açılmasından kısa bir süre sonra OnePlus Çin Başkanı Li Jie, yalnızca iki saat içinde OnePlus tarihindeki en hızlı ön sipariş rekoru kırıldığını söyledi.

Deneyimli yönetici satış rakamları hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak, OnePlus 11’in 9 Ocak tarihinde piyasaya sürüleceğini düşünürsek, bu başarı yerini yeni rekorlara bırakabilir.

ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,7 inç 3216 x 1440 LTPO3 AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

Depolama: 256 GB / 512 GB

RAM: 12 GB / 16 GB

Arka Kamera: 50 MP f/1.8, 32 MP f/2.0, 48 MP f/2.2

Ön Kamera: 16 MP f/2.4

Batarya: 5000 mAh

İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13

Metal çerçeve ve IP54 sertifikasına sahip olan OnePlus 11, 3216 x 1440 piksel (QHD) çözünürlüğünde 6,7 inçlik Samsung E4 AMOLED ekran ile geliyor. LTPO 3.0 uyumlu ve 120 Hz destekleyen bu ekran aynı zamanda Dolby Vision’ı da destekliyor. Telefonda, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama ve sıvı soğutma ile donatılmış Snapdragon 8 Gen 2 yongası bulunuyor. Tüm bu donanım gücü Android 13 ve OxygenOS 13 kullanıcı arayüzü ile kullanıcıya yansıtılıyor.

Telefonun belki de en önemli noktası arka tarafında bulunan Hasselblad imzalı üçlü kamera sistemi. Bu kamera bölmesinde OIS destekli 50 MP Sony IMX890 ana kamera, makro için ultra geniş açı lens ve otomatik odaklama desteğine sahip 48 MP Sony IMX581 ikincil kamera ve 2x telefoto lensli 32 MP Sony IMX709 RGBW üçüncül kamera yer almakta. Ön tarafta ise 16 MP'lik bir özçekim kamerası bulunmakta.

Çift SIM, 5G, Wifi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB Type-C gibi temel bağlantı seçeneklerine sahip olan telefonda güçlü bir titreşim ve grafik motoru bulunuyor. Bu iki araç sayesinde telefonun titreşim yetenekleri artırılırken aynı zamanda oyunlarda 120 FPS kare hızları sunuluyor. Bununla birlikte 5000mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olan OnePlus 11, 163.1 x 74.1 x 8.53 mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında.

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