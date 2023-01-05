2022 yılının en iyi Android telefonları belli oldu

Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.
Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, şirket yeni yayınladığı bir gönderide, Aralık 2022'nin en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.
Lider: IQOO 11 Pro
AnTuTu'nun Benchmark testine göre 2022'nin en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan IQOO 11 Pro oldu. Telefon, 1 milyon 311 bin 221 puan alarak zirveye yerleşti.
Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 16GB RAM ve 521GB depolama alanı yer alıyor.
AnTuTu tarafından paylaşılan listede, vivo X90 ve X90 Pro hariç tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 yonga setinden güç aldığını görüyoruz.
2022'İNİN EN İYİLERİ
AnTuTu'nun Aralık 2022 sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:
iQOO 11 Pro
Redmi K60 Pro
vivo X60 Pro+
iQOO 11
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
vivo X90 Pro
Motorola Moto X40
vivo X90
OnePlus Ace Pro.
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