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2022 yılının en iyi Android telefonları belli oldu

Aralık ayının en iyi performans gösteren Android akıllı telefonları belli oldu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:46
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2022'inin en iyi Android akıllı telefonları açıklandı

2022 yılının en iyi Android telefonları belli oldu
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Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Ensonhaber’de yer alan bilgilere göre, şirket yeni yayınladığı bir gönderide, Aralık 2022'nin en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

Lider: IQOO 11 Pro

AnTuTu'nun Benchmark testine göre 2022'nin en iyi Android telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan IQOO 11 Pro oldu. Telefon, 1 milyon 311 bin 221 puan alarak zirveye yerleşti.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alan telefonda, 16GB RAM ve 521GB depolama alanı yer alıyor.

AnTuTu tarafından paylaşılan listede, vivo X90 ve X90 Pro hariç tüm modellerin Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 yonga setinden güç aldığını görüyoruz.

2022'İNİN EN İYİLERİ

AnTuTu'nun Aralık 2022 sıralamasındaki en güçlü 10 telefon şu şekilde:

iQOO 11 Pro

Redmi K60 Pro

vivo X60 Pro+

iQOO 11

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

vivo X90 Pro

Motorola Moto X40

vivo X90

OnePlus Ace Pro.

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