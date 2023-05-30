Öneri uzun yaşayanların ülkesi Japonya’dan geldi. Asla yenmemesi gereken 6 besin ortaya çıktı

Ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülkeler arasında üst sıralarda yer alan Japonya'dan bir beslenme uzmanı, hiç tüketmediği 6 ürünü açıkladı.

Öneri uzun yaşayanların ülkesi Japonya’dan geldi. Asla yenmemesi gereken 6 besin ortaya çıktı

Uzun yaşamanın sırrı açıklandı. Açıklama Japonya'dan geldi. Ortalama yaşam süresinin en uzun olduğu ülke olan Japonya'daki bir beslenme uzmanı özellikle 6 besinden uzak durulması önerildi.

Michiko Tomioka, iki gün önce CNBC'de yayımlanan yazısında ABD'ye taşındıktan sonra buranın popüler ürünlerini denediğini ancak bunların kendisini kötü hissettirdiğini dile getirdi.

Independent Türkçe'deki habere göre; Kanser atlatan annesinin 86, teyzesinin 98 yaşını geçtiğini vurgulayan Tomioka'nın listesi şu şekilde:

-Sosisli sandviç

-Fast food hamburgeri

-Gazlı içecek

-Kahvaltılık gevrek

-Krem peynir

-Tatlı

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