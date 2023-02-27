İsias Otel'de hayatını kaybeden rehberlerin gönderdiği sesli mesajı asla unutmayacaksınız 'Biz dışarıyı görüyoruz. Göz göre göre soluyoruz'

Ali Osman Aydın mesajında “Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD’ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor. Belden yukarımız sağlam, belden aşağımız beton altında ezildi. Göz göre göre soluyoruz.” demesi acıyı bir kat daha arttırdı.

Serbestiyet.com’dan Onur Erkan'ın haberine göre; Adıyaman’daki İsias Otel, turnuva için Kıbrıs’tan gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji ortaokul voleybol takımlarının kafilesinden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde uygulamalı eğitim gezisi yapmakta olan turizm rehberleri kafilesinden çok sayıda genç hayatını kaybetmişti.

Kıbrıs kafilesinden 26’sı ortaokul öğrencisi, 9’u veli ya da öğretmen olmak üzere 35, Turizm rehberleri kafilesinden de 31 kişi hayatını kaybetti.

Otelin enkazında rehber ve rehber adayları Tamer Özdoğru (eğitmen rehber), Ali Osman Aydın, Aykut Bulut, Bahtiyar İsrafiloğlu, Çağkan Yılmaz, Çiğdem Şimşek, Emin Uysun, Etem Yedek, Ali İsrafiloğlu, Hasan Öz, İmran Aydoğdu, Müzeyyen Gökçen, Önder Cırık, Fikri Töre, Hazal Baytekin, İdris Talha Kartav, Johanna Carolina Kap, Kağan Yıldız, Lemur Seyfettinoğlu, Nazımcan Hartlap, Ozan Koç, Ömer Kale, Ömer Tabarlı, Samet Burak Bingöl, Sefa Veysel Yaşar, Tahsin Cem Efe, Tayfun Dal, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Umut Ulaş Tan ile kafilenin yolculuk ettiği otobüsün şoförlüğünü yapan Mehmet Kalaycı yaşamlarını yitirdi.

SESLİ MESAJLA YARDIM İSTEDİLER “GÖZ GÖRE GÖRE SOLUYORUZ”

İsias Otel enkazında sıkışan rehberlerden Ali Osman Aydın ve Nazımcan Hartlap, depremin hemen ardından sesli mesajla WhatsApp gruplarında yardım istediler.

Dışarıyı gördüğünü söyleyen Ali Osman Aydın, etrafındaki otoparkı ve tabelaları söyleyerek yardım çağrısı yapmıştı:

“Belden yukarımız sağlam, belden aşağımız beton altında ezildi. Direnemiyoruz, acımız çok yüksek. Bu beton duvar kaldırılmadığı sürece buradan çıkamayız. Göz göre göre soluyoruz.

“Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD’ın gelmesi lazım, vatandaşla olmuyor."

“Ben dışarıyı görüyorum. Burada bir otopark var. Doğru Karar Eğitim Kurumları’nı görüyorum.”

AFAD ekiplerinin yardım çağrısına yetişemediği Ali Osman Aydın, depremin olduğu 6 Şubat günü öğleden sonra enkazdan çıkartıldı. İstanbul’a sevki sırasında hayatını kaybetti.

Ali Osman Aydın

Nazımcan Hartlap, 6 Şubat akşam saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkartıldı ancak o da hastanede hayatını kaybetti.

Nazımcan Hartlap’ın enkazdan çıkartıldığı anlarda elini kalbine götürerek, kendisini enkazdan çıkartan jandarma arama kurtarma ekiplerine teşekkür ettiği anlara haberlerde geniş yer verilmişti.

Nazımcan Hartlap