Onuachu'dan itiraflar: Trabzonspor dergisine konuştu

Trabzonspor’un 2.01'lik golcüsü Paul Onuachu, Trabzonspor Dergisinin Aralık ayı 213. sayısına özel bir röportaj verdi. Futbola nasıl başladığını, Konyaspor’a attığı muhteşem topuk golünü ve Trabzonspor’da yaşadığı deneyimleri anlattı.



TARAFTARLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ!

Futbol kariyerimde Danimarka, Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde oynadım. Trabzonspor’da gördüğüm ilgi ve alaka, diğer kulüplerde yaşamadığım bir şey. Kulüp yetkilileri, oyuncuların her türlü ihtiyacını karşılamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gece yarısı bile bir sorunum olsa, aradığımda hemen kapıma gelen oluyor. Bu çok etkileyici bir durum. Ayrıca Trabzonspor taraftarı da inanılmaz. Havalimanında bana verdikleri karşılama, statta verdikleri destek, bana çok güven veriyor. Onlara çok minnettarım.



BABAM BANA İŞ BULMAMI SÖYLEDİ!

Ben futbolu çok seviyorum, hayatımın bir parçası. Avrupa’ya gelmeden önce Nijerya’da mahalle takımında oynuyordum. Ailem de beni uzun süre destekledi ama bir noktada babam bana artık büyüdüğümü ve iş bulmam gerektiğini söyledi. Çünkü ailemizin durumu da iyi değildi. Ben de Lagos’ta bir işe başvuracaktım. Futbola ve kendime güveniyordum ama babamın baskısı da vardı. Tam o sırada bir antrenörle tanıştım, bana FC Ebedei’nin denemelerine katılmak isteyip istemediğimi sordu. FC Ebedei, Danimarka’nın Midtjylland kulübüyle anlaşması olan yarı amatör, yarı profesyonel bir kulüptü. Çok heyecanlandım, hemen kabul ettim. Denemelerden sonra Ebedei ile profesyonel futbol hayatıma başladım ve bugün buradayım.



BOYUMUN AVANTAJLARI DA VAR, DEZAVANTAJLARI DA

Hayatta her şeyin olduğu gibi, boyunun da avantajları ve dezavantajları var. Mesela kısa boylu oyuncular, hız, çeviklik, sürat gibi özelliklere sahip olabilirler. Ben de kendi boyuma göre bunları yapabiliyorum ama tabii ki kısa oyuncular kadar değil. Uzun boylu olmanın da özellikle hava toplarında üstünlük sağladığını söyleyebilirim. Ayrıca güçlü bir yapım var, takım için topu tutabiliyorum. Yani uzun ya da kısa boylu olmanız fark etmez, önemli olan bunun farkında olup kendinize göre oynamanız.



ORTA SAHADA OYNAYARAK FUTBOLA BAŞLADIM

Bazı insanlar boyumun uzunluğuna bakıp nasıl böyle bir tekniğe sahip olduğumu merak ediyor. Bunun sebebi altyapıda futbola başladığımda orta saha oyuncusu olarak oynamamdı. 8 ve 10 numara mevkilerinde oynadım. Ama zamanla büyüdükçe ve geliştikçe kendimi daha iyi tanıdım ve kendime uygun bir rol belirledim. Benim için en iyi pozisyonun forvet olduğunu düşündüm ve bu pozisyona geçtim. Bana uygun bir rol olduğunu, ayrıca benim için çekici bir rol olduğunu hissettim ve bugüne kadar geldim.

BU GOLLERİ ASLA UNUTAMAM!

Bir forvet olarak benden gol katkısı bekleniyor doğal olarak ve ben de bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol atmak ve attırmak insanı mutlu ediyor. Bugüne dek çok gol attım ama ikisini unutamıyorum. Birincisi Manchester United’a attığım gol. Danimarka’da Midtjylland’ta forma giyiyordum. UEFA Avrupa Ligi maçında M. United’e karşı kritik bir golüm vardı, çok baskı altında atmıştım. Diğeri Nijerya Milli takımı adına attığım ilk golüm. Milli takım formasını terletmek ve o formayla ülkem adına gol atmak mükemmel bir histi. İlk davetimde attığım golden gerçekten çok etkilenmiştim. Bunlara Konyaspor maçında attığım gol de eklendi.