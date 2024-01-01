Trabzonspor'a dev sponsor geliyor

Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'a dev sponsor geliyor
Trabzonspor, mart ayı sonuna kadar yapılacak olan ağır ödemeler için, kaynak arayışlarına ara vermedi.

Trabzonspor'da mart ayı sonuna kadar yapılacak çok yüksek ödemeler için, kaynak oluşturma çalışmalarına hız kesmemiş durumda.

Bordo mavililer, bu doğrultuda daha önce stadyumu için; isim sponsorluğu anlaşmasından 236 milyon TL+KDV ile degişik boyutlardaki sponsorluk anlaşmalarından da, 105 milyon TL'yi aşan kaynak oluştururken, içinde bulunduğumuz ocak ayının ilk haftasında da, bir süredir temas halinde oldukları dev bir sponsorluk anlaşması daha açıklayabilir.

Edinilen bilgiye göre; masadaki rakamın, Papara Park ile yapılan stadyum isim anlaşmasındaki miktara yakın, bir rakam olması bekleniyor.

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