Trabzonspor bir yıldızını daha kaybetti

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Trabzonspor bir yıldızını daha kaybetti
Pepe'nin ardından Trabzonspor'un diğer yıldızı Trezeguet de Afrika Kupası'na gidecek.

Trabzonspor'a yıldızlarından bir bir kötü haber geliyor. Pepe; Afrika Kupası'nda mücadele edecek Fildişi Sahili Milli Takımı'na davet edilmişti. Bu gelişmeyle sarsılan Bordo-Mavili ekip Trezeguet'yi de kaybetti. Yıldız futbolcu; Afrika Kupası'nda Mısır Milli Takımı formasıyla boy gösterecek.
Trezeguet ile birlikte Pendikspor'dan Ahmed Hassan da Mısır Milli Takımı'na çağrıldı.
Afrika Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Mısır, Yeşil Burun Adaları, Gana ve Mozambik karşılaşacak.
Afrika Uluslar Kupası'nın geçtiğimiz haziran-temmuz aylarında oynanması planlanıyordu. Ancak ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları turnuvanın Ocak 2024'e ertelenmesine neden olmuştu.
13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar 11 Şubat'taki final karşılaşmasıyla sona erecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

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