Trabzonsporlu Pepe'yi Fildişi’nin patronu Gasset neden istemiş

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonsporlu Pepe'yi Fildişi’nin patronu Gasset neden istemiş
Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Trabzonspor'un henüz gökyüzünde parlamayan yıldız futbolcusu! Nicolas Pepe'yi, Afrika Kupası kadrosuna neden çağırdığını açıkladı.

Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset, Trabzonspor'un fazla maç eksiği fazla olan yıldız futbolcusu! Nicolas Pepe'yi, Afrika Kupası kadrosuna neden aldığını, Fildişi basınına açıkladı.
71 yaşındaki Fransız teknik adam Gasset, "Bana göre ihtiyac gereksimi olan maçları Türkiye'de oynadı. Takımda dengeyi sağlamamız gerekiyordu. Orada yaratıcı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Pepe'yi çok iyi tanıyorum. Bir pozisyonda yaratıcılığını konuşturur, sana maçı alır. Bamba ile de birbirlerinin özelliklerini çok iyi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

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