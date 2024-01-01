Trabzonspor Fountas kararını verdi

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Trabzonspor Fountas kararını verdi
Bordo-mavili takımda kadroya girmekten zorlanan Fountas'a şans doğdu.

Sezon başında Trabzonspor'a bedelsiz olarak katılan Fountas, forma şansı bulmakta güçlük çekiyor.

28 yaşındaki orta saha, bu sezon 10 maçta 309 dakika süre alırken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

ŞANS DOĞDU
Afrika Kupası için milli takımdan davet alan Pepe ve Trezeguet'in Trabzonspor'da forma giyemeyecek olması sonrası, gözler Fountas'a çevrildi.

Abdullah Avcı'nın, bu gelişme sonrası Fountas'ı kenarda deneyebileceği veya farklı bir formasyonda kullanabileceği öne sürüldü.

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AYRILMAYA SICAK BAKILMIYOR
Antrenman performansı da yakından takip edilen Fountas'ın yanı sıra Tekic ve Bardhi de forma şansına yakın isimler olarak öne çıktı.

Kenar oyuncusu olarak elde sadece Visca bulunurken, söz konusu oyuncuların ayrılmasına ise sıcak bakılmıyor.

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