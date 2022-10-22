Onur Buldu'dan Güldür Güldür mesajı geldi. Programı bıraktığı kesinleşmişti

Güldür Güldür Show ekibinden ayrılması hayranlarını üzen Onur Buldu, şimdilerde yeni projelerle kendisinden söz ettiriyor. Sosyal medya hesabından da yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarını sürdüren Buldu, bu defa 10. sezonuna başlayan Güldür Güldür programına dair bir paylaşım yaptı.

Programda 9 sezon boyunca canlandırdığı Bilal karakteri ile büyük beğeni toplayan Buldu, kariyerinde farklı noktalara gelebilmek adına Güldür Güldür'ü bırakmıştı.

Onur Buldu yeni sezonlarına başlayan arkadaşlarına destek vermek adına bir paylaşım yapmayı unutmadı ve "Yeni sezon hayırlı olsun canlarım harika bir sene olsun" notunu düştü.