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Güldür Güldür'ün yeni afişini görenler şok oldu: Parayı buldular çekip gittiler denildi

Show TV'nin fenomen eğlence programı Güldür Güldür 10. sezonu ile yeniden seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Son provalarını yapan ekip, yeni afişini yayınladı. Tanıdık yüzlerin olduğu afişte, 2 ünlü ismi kadroda göremeyenler "Vay be parayı buldular, gittiler" değerlendirmesini yaptı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:49
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Güldür Güldür Show'un yeni afişini görenler şok oldu

Güldür Güldür'ün yeni afişini görenler şok oldu: Parayı buldular çekip gittiler denildi
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Güldür Güldür Show, 10. sezonu ile Show TV'de izleyicisiyle buluşacak. 

Güldür Güldür Show, 10. sezonuyla ekrana gelmek için gün sayarken bir afiş yayınlandı. Yayınlanan afişte gözler Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'yu aradı ancak göremedi. Bunun üzerine sosyal medyada 'Vay be parayı buldular, gittiler' yorumları yapıldı. 

"PARAYI BULDULAR, GİTTİLER"

Show TV'nin ekran fenomenlerinden olan eğlenceli program Güldür Güldür 10. sezonu ile yeniden seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor. Son provalarını yapan ekip yeni afişini de hazırladı. Fakat afişe dikkatli bakan takipçiler hemen detayı fark etti. 2 ünlü ismi yeni kadroda göremeyenler 'Vay be parayı buldular, gittiler' yorumunu yaptı.

Güldür Güldür Show TV'nin ve türk televizyonlarının en uzun soluklu eğlenceli programlarından birisi oldu. Skeçleri ile hem güldüren hem de zaman zaman düşündüren Güldür Güldür, sosyal medyanın da konusu olmayı başardı. Her bölümü ile büyük ses getiren, tekrarları bile binlerce kez izlenen Güldür Güldür'ün 10. sezonunda çok büyük değişiklikler yaşandı.

YENİ AFİŞTE 'ONUR BULDU VE ÇAĞLAR ÇORUMLU' YOK

10. sezonu ile ekrana gelmek için gün sayan Güldür Güldür Show, geçtiğimiz günlerde yeni afişini yayınladı. Tanıdık yüzlerin olduğu afişte bir detay hemen göze çarptı. Dikkatli seyirciler afişte Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'yu aradı fakat göremedi.

Güldür Güldür Show'un 10. sezonunda bu iki başarılı ismin olmadığı ortaya çıktı. Son dönemlerin en parlak en çok izlenen yapımlarında yer alan Çağlar Çorumlu'nun Cem Yılmaz'ın son filmi Ayzek'te rol aldığı için kadroya girmediği söylenenler arasında.

Bir başka söylenti ise Çağlar Çorumlu'nun artık tek başına kariyerinde ilerlemek istedi. Diğer başarılı bir isim ise Onur Buldu oldu. 9 sezondur Güldür Güldür Show kadrosunda olan ve en çok güldüren isimlerden biri olan Onur Buldu artık ekipte değil. 

Onur Buldu da tek başına kariyerinde ilerlemek isteyen isimlerden biri oldu. Taze baba Onur Buldu Acun'un digital kanalı Exxen TV'de Sizi Dinliyor adında sit-com çekiyor. 

GÜLDÜR GÜLDÜR 10. SEZON KİMLER VAR?

Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter.”

Show TV’de izleyicisiyle buluşacak ‘Güldür Güldür Show’un yeni sezon çekimleri her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle karşılandı. Kahkaha denildiğinde akla gelen ilk adres ‘Güldür Güldür Show’ olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Tiyatro salonundaki kahkahaları ekrana taşıyan program eğlenceli skeçleri ve tiplemeleriyle alkışlanmaya devam edecek. Yenilenen kadrosu ve her yaştan izleyici için gündemi belirleyen içerikleri ile ‘Güldür Güldür Show’ yakında Show TV’de.

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Nebati sebati
10.10.2022 15:09
Onların yerine nebatiyi kadroya alın bakın reytingler nasıl patlar adamın asıl işi tiyatro olmalı ekonomide geldiğimiz nokta belli iflas bizde bahaneyle kurtuluruz nebatiden elhamdürillah  
 
Vooovv
10.10.2022 14:54
Güldür, güldür ün papucu damda..Mebati varken..  
 
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