Herkes Onur Buldu'yu merak ediyor. Güldür Güldür'den ilk paylaşım geldi

Tatillerini bitirerek yeniden sete dönem Güldür Güldür ekibinde Bilal tiplemesinde izlediğimiz Onur Buldu'nun bu sezon yer almayacağı konuşulmuş ancak taraflardan resmi bir açıklama gelmemişti.

Yeni sezon için bir dijital platforma dizi çeken Onur Buldu bir yandan reklamlarda rol alırken aynı zamanda beyaz perde projeleriyle de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Buldu, tüm bu koşturmaları arasında Güldür Güldür ekibinden ayrılma kararı almış gibi görünüyor.

10. SEZON BAŞLIYOR

Güldür Güldür ekibi oyuncularından Rüştü Onur Atilla ekibin birlikte görüldüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Haydi' notuyla paylaşırken programın onuncu sezonunda Onur Buldu'nun yer alıp almayacağını merak edenler fotoğrafı daha yakından inceledi.

Karede Onur Buldu'nun yer almıyor oluşu ekipten ayrıldığı yönündeki iddialara da açıklık getirmiş oldu.