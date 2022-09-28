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  • Herkes Onur Buldu'yu merak ediyor. Güldür Güldür'den ilk paylaşım geldi

Herkes Onur Buldu'yu merak ediyor. Güldür Güldür'den ilk paylaşım geldi

Yaptıkları skeçlerle halkın ekonomik gündemine ve ülke siyasetine dair önemli göndermelerde bulunan Güldür Güldür ekibinden yeni sezona dair ilk paylaşım geldi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 23:27
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Güldür Güldürde Bilal tiplemesinde izlediğimiz Onur Buldunun ekipten ayrılıp ayrılmadığı netlik kazandı

Herkes Onur Buldu'yu merak ediyor. Güldür Güldür'den ilk paylaşım geldi
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Tatillerini bitirerek yeniden sete dönem Güldür Güldür ekibinde Bilal tiplemesinde izlediğimiz Onur Buldu'nun bu sezon yer almayacağı konuşulmuş ancak taraflardan resmi bir açıklama gelmemişti. 

Yeni sezon için bir dijital platforma dizi çeken Onur Buldu bir yandan reklamlarda rol alırken aynı zamanda beyaz perde projeleriyle de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Buldu, tüm bu koşturmaları arasında Güldür Güldür ekibinden ayrılma kararı almış gibi görünüyor. 

10. SEZON BAŞLIYOR

Güldür Güldür ekibi oyuncularından Rüştü Onur Atilla ekibin birlikte görüldüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından 'Haydi' notuyla paylaşırken programın onuncu sezonunda Onur Buldu'nun yer alıp almayacağını merak edenler fotoğrafı daha yakından inceledi. 

Karede Onur Buldu'nun yer almıyor oluşu ekipten ayrıldığı yönündeki iddialara da açıklık getirmiş oldu.

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