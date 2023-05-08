Oyuncu Onur Büyüktopçu'dan ünlülere 'boşanma' göndermesi

Oyuncu Onur Büyüktopçu, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Yer aldığı 'Aşk Film' sinema projesi için saçını sarıya boyatan oyuncu, eski haline geri döndü. Büyüktopçu, "Saçlarım yandı, döküldü ve koptu. Benlik bir şey değil. Uğraşmak zor. Şu an ilik tedavisi yapıyorum. 40 günde saçı dört defa açtırınca saç diye bir şey kalmadı. Bir daha yaptırmam. Sanat için saçımı boyatmıştım" dedi.

"KORİŞ'E BENZİYOR"

Dnob Magazin'de yer alan habere göre; Oyuncu, "Çekimleri nasıl geçti?" sorusuna, "Çekimler tatlı geçti. Eylül ya da ekimde vizyonda olur. Kadroda Cemre Baysel, İlhan Şen ve Erkan Petekkaya vardı. 'Kiralık Aşk'taki Koriş karakterine yakın birini canlandırdım. Cemre Baysel'in canlandırdığı karakterin menajeriydim. Uçuk, kaçık ve komik bir adamdı. Oynarken keyif aldım" yanıtını verdi.

"SİNEMAYA ÇOK GİTMİYORUM"

Çok sinemaya giden biri olmadığını söyleyen Büyüktopçu, "Kutsal Damacana 4' filmiyle gişede 1 milyonu geçtik. Çekerken ve izlerken keyif almıştım. Çok sinemaya da giden bir adam değilim. Melisa Sözen'in 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne' filmini çok sevdim. 'Terzi' dizisini beğendim. 'Kiralık Aşk'taki arkadaşım Salih Bademci'nin de aşırı fanıyım" dedi.

"ÜNLÜLER BASKI ALTINDA"

Son dönemde sanat camiasında boşanmaların artmasıyla ilgili Büyüktopçu "Çok çabuk tüketiliyor. Paldır küldür evlenmeler ve hemen paldır küldür boşanmaları anlamıyorum. Boşanmış anne-babanın evladıyım. Belki benim içimde korku var. Ama çabuk karar verip hemen evleniyorlar ve çabuk karar verip hemen boşanıyorlar. Ünlülere de çok baskı altında... 'Evleniyor musunuz?', 'Evlenmiyor musunuz' ve 'Çocuk düşünüyor musunuz?' diye sürekli sorular soruluyor onlara..." ifadelerini kullandı.

"GÜNÜMÜZDE İLİŞKİLER CIVIKLAŞTI"

Oyuncu, "Sosyal medyanın bir etkisi var mı?" sorusuna, "Vardır. Mutlu olacaklarsa evlensinler. Boşanmak için evlenilmez. Birbirlerini tanımıyorlar mı, yoksa milletin mi gazına gelip mi evlenip-boşanıyorlar? Amaç iki insanın birbirini sevmesi... Gerçi artık kimsenin birbirine tahammülü yok. Evlilik gerçekten kutsal bir müessese... Değerli bir şey. Artık çok değersizleşiyor. Sürekli boşanmalar. Çevremde evli arkadaşım kalmadı, hepsi boşandı. Günümüzde ilişkiler cıvıklaştı. Gömlek değiştirir gibi sevgili değiştiriliyor. Ben biraz eski kafalıyım" cevabını verdi.

"ÖZEL HAYATIMI KAMERA ÖNÜNDE YAŞAMAM"

Yazın yeni dizi projesi olabileceğini söyleyen Büyüktopçu, "Belki bu yaz ekranda olabilirim. Romantik komedi tarzı bir dizi olabilir" diye konuştu. Özel hayat sorularına oyuncu, "Kamera önünde ve sosyal medyada yaşamam. Kendi içimde yaşarım. Sonuçta özel bir şey" diye cevap verdi.