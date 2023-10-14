Onur Büyüktopçu’dan şaşırtan itiraf: Annemle birlikte psikolojik destek aldık

Burcu Binici ile 'Freud'un İnsanları' adlı tiyatro oyununda sahneye çıkan Onur Büyüktopçu, bir dönem annesiyle birlikte psikolojik destek aldığını açıkladı.

Onur Büyüktopçu’dan şaşırtan itiraf: Annemle birlikte psikolojik destek aldık

Burcu Binici ile birlikte Freud'un İnsanları adlı tiyatro oyununda sahneye çıkan Onur Büyüktopçu, NTV ekranlarında yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu.

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Onur Büyüktopçu, annesiyle birlikte psikolojik yardım aldıklarını söyledi.

Onur Büyüktopçu şöyle konuştu:

“Annemle aramda çok güzel bir bağ var ama, annem de ailesi tarafından çok sevilen, eşi tarafından çok sevilen, göklere çıkarılan bir kadın olmamış. Annem babamla ayrıldıktan sonra beni bir yerlere koymaya çalıştı, sonra yardım aldık. Yardımdan sonra aramız çok iyi oldu. Terapist hanım şöyle söyledi: "O sizin oğlunuz, çocuğunuz"u anneme hatırlattı."

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