Onur Büyüktopçu yapımcılara isyan etti

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz akşam bir lansmana boy gösterdi. Meslektaşı Burcu Binici ile objektiflere poz veren ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“AYNI İNSANLARI EKRANDA GÖRMEK İSTEMİYORUM"

"Geçtiğimiz haftalarda bir siteminiz vardı. 'Herkese bir rol gidiyor ama bize gelmiyor' diye. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Büyüktopçu bir kez daha çarpıcı açıklamalara imza attı:

"Ben komedi ile ünlenmiş biriyim. Komedi dışında bir şey getirmekte tereddüt ediyorlar. Benim dramım da iyidir. Aynı insanları ekranda görmek istemiyorum. Bir yıl boyunca ünlü birisinin projesi bitip, hemen sonra başka bir projede yer almasını istemiyorum. Artık bende sitem kalmadı. Aklı olan bir yapımcı beni oynatır."

"İÇİMDEKİ CEVHERİ GÖRSÜNLER"

41 yaşındaki oyuncu, "Çok kilom var biliyorum, belki ondandır ama o içimdeki cevheri görmelerini isterim. Kabul eden eder, etmeyen de etmez. Saygı duyarım" şeklinde konuştu.