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Onur istifaları!

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15 Kasım 2022 Salı

İSTİFA tek taraflı bir davranış biçimidir. Onurlu ve liyakatli insanlar gördükleri kusurları çözmeye çalışırlar, başaramazlarsa bu eyleme yönelirler. Ya da "utanç verici bir kabahate" ortak olmamak adına istifa ederler.

Peki bir işe yarar mı?

Bu yönetici durumundakilerin "ferasetine", kamuoyunun da tepkisine bağlıdır.

Son günlerde kendi ifadeleri ile Türk atletizmine bulaştırıldığı iddia edilen bir "kara leke" nedeniyle istifa eden yöneticilere rastlıyoruz. Üstelik bu kişiler sıradan insanlar da değiller. Kimileri federasyon seçimlerinde mevcut "atletizm federasyonu başkanının" seçilmesi için destek vermiş kulüp temsilcileri, kimileri de önceki dönemlerde federasyon başkanlığı yapmış şampiyon atletler. Yani Fenerbahçe temsilcisi Fikret Çetinkaya, eski millî atlet Mehmet Yurdadön ve Aşkın Tuna'dan bahsediyorum. Bu arkadaşlar federasyon 'danışma' ve 'onur kurulu'ndan istifa ediyorlar.

Peki sizce neden istifa ediyorlar? Yoksa akıllarından zorları mı var insanların?

Sayın Bakan Mehmet Kasapoğlu önce size sorayım. Şahsınızın da adının geçtiği yazılarımda sizi hiç incittim mi? 22 yıllık iktidarınızdaki bakanlar sayılırken "makul kişi" olarak sizi işaret eden şahsımın böyle bir borç veya zorunluluğum mu vardı? Tabii ki hayır, asla!

Siz bu durumu "ilişkileriniz", tavrınız ve çalışmalarınızla kendiniz sağlamıştınız. O halde şimdi ben de sizden bir spor adamı olarak Türk atletizmi adına rica ediyorum, bu istifaları ciddiye alınız lütfen.

***

Spor kamuoyunun aydınlanması açısından da kısaca meseleye gelelim. Dünya Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) Türk atletizmini izlemeye almıştır. Bu gerekçe ile de Türkiye'de yapılacak yarışlara "gözlemci" göndererek denetlettirecektir. Oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda Türkiye'deki yarışma sonuçlarına itibar edilmeyeceğini de duyurmuştur. Evet Sayın Bakan yanlış duymadınız, bu ülkemize "ceza niteliğinde" , "onur kırıcı" bir durumdur. Bunun da bir karşılığı olduğunu düşünen liyakat sahibi bu insanlar, atletizm federasyonunun "safa yatmış" son halinden ötürü istifa etmiş ve şahsınızdan adalet beklemektedir.

Biz mi? Biz hâlâ şahsınız ve insani tavrınıza olan itimadımızı yitirmemiş bir spor adamı ve de Türk milliyetçisi bir yurttaş olarak istifa eden yöneticiler ile aynı görüşte, bu konudaki irade ve tavrınızı beklemekteyiz. Atletizm camiasındaki sportif onurumuz kararınıza bağlıdır.

Buyurun… Kontrol sizde, ciddiyet bekleyen bu konuyu takip etme görevi de bizlerde...                          

NOT: Dünya Şampiyonu Ampute Millî Takımımızı, Bedensel Engelliler Federasyonu disipline sevk etmiş. Ödül yerine ceza niteliği taşıyan bu işin gerekçesi, takımın Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyareti ise ayıp etmişler. Kınıyorum.

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