Bu telefon markası 7 telefonu için android 13 güncellemesi yayınladı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre Çinli üretici Oppo Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Listede bütçe dostu modellerin yanı sıra eski amiral gemileri de var.

Ürün yazılımının kararlı sürümü Find X ve Find X2 Pro'nun yanı sıra bu cihazların özel versiyonları için kullanıma sunuldu.

GLOBAL İKİ MODEL VAR

Sadece Find X2 ve Find X2 Pro'nun Çin dışında piyasaya sürüldü. Bu modeller için kararlı ColorOS 13 ürün yazılımının dağıtımı Endonazya'da başladı. Yakında diğer bölgelere de ulaşacak.

Modellerin tam listesi şu şekilde:

· Oppo Find X2

· Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

· Oppo Find X2 Pro

· Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

· Oppo Ace 2

· Oppo K10 Pro

· Oppo K10x