13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Bu telefon markası 7 telefonu için android 13 güncellemesi yayınladı

Bu telefon markası 7 telefonu için android 13 güncellemesi yayınladı

Telefon markası Oppo 7 telefonu için Android 13 güncellemesi yayınladı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:09
Takip Et

Oppo 7 telefonu için android 13 güncellemesi yayınladı

Bu telefon markası 7 telefonu için android 13 güncellemesi yayınladı
+
Aa
-

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre Çinli üretici Oppo Android 13 tabanlı ColorOS 13 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Listede bütçe dostu modellerin yanı sıra eski amiral gemileri de var.

Ürün yazılımının kararlı sürümü Find X ve Find X2 Pro'nun yanı sıra bu cihazların özel versiyonları için kullanıma sunuldu.

GLOBAL İKİ MODEL VAR

Sadece Find X2 ve Find X2 Pro'nun Çin dışında piyasaya sürüldü. Bu modeller için kararlı ColorOS 13 ürün yazılımının dağıtımı Endonazya'da başladı. Yakında diğer bölgelere de ulaşacak.

Modellerin tam listesi şu şekilde:

· Oppo Find X2

· Oppo Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

· Oppo Find X2 Pro

· Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

· Oppo Ace 2

· Oppo K10 Pro

· Oppo K10x

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
1
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Bir sigara grubundan sigaraya indirim. Özgür Aybaş açıkladı
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
2
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Son Dakika... Memur ve emekli maaş artışlarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
3
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
4
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
6
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
7
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Manisa Besot 2 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿Tokat Sulusaray SYDV 1 işçi alacak
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
﻿Peynir fabrikasında 16 işçi zehirlendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.