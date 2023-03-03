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Android 13 güncellemesi alacak POCO telefonlar belli oldu

Xiaomi'nin alt markalarından POCO’dan Android 13 güncellemesi alacak modeller açıklandı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 13:21
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Android 13 güncellemesi alacak POCO telefonlar açıklandı

Android 13 güncellemesi alacak POCO telefonlar belli oldu
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Android 13 tabanlı MIUI 14 güncelleme takvimini paylaştı.

Android 13 güncellemesi alacak POCO cihazlar da belirtildi.

Paylaşılan listeye göre POCO X5 Pro 5G, 2023'ün ilk çeyreğinde MIUI 14 tabanlı Android 13 güncellemesini alan ilk cihaz olacak. Bunun ardından yeni sürüm, yılın ikinci çeyreği yani Nisan'dan Haziran'a kadar olan dönemde POCO F4 5G, F3 GT, X3 Pro, M5, M4 5G ve C55 dahil olmak üzere altı modele daha ulaşacak.

Yılın üçüncü çeyreğinde güncelleme alacak cihazlar arasında ise POCO M4 Pro, X4 Pro 5G ve M4 Pro 5G modelleri yer alıyor.

Belirtilen tarihlerin Hindistan pazarında yer alan cihazları kapsadığı belirtildi.

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