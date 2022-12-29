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Oppo Find X6 Pro’nun özellikleri belli oldu

Gelecek yıl piyasaya çıkarılması beklenen Oppo Find X6 Pro’nun kamerasının özellikleri açıklandı. Cihazda üç kamera olacağının altı çizildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:29
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Oppo Find X6 Pro’nun kamerasının özellikleri açıklandı

Oppo Find X6 Pro’nun özellikleri belli oldu
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Find X serisiyle gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen Oppo, Find X6 Pro için de iddialı hazırlıklar yapmaya başladı. 

Digital Chat Station'dan aktarılan bilgilere göre, cihazın üçlü bir arka kamera tasarımına sahip olacağı duyuruldu.

Kaynağa göre üç kameranın üçü de 50 megapiksel olacak. Oppo Find X6 Pro, ana kamera olarak 50 megapiksel 1” tipi bir Sony IMX989 sensörü tercih edecek. Bu sensör, Xiaomi 12S Ultra’da da görülmüştü. Kamera,  f/1.8 diyafram açıklığına, 7P lense ve OIS’ye sahip olacak. Ayrıca odak uzaklığı 23 mm eşdeğeri olacağı gelen bilgiler arasında olarak tanımlandı.

50 megapiksellik diğer iki sensörün Sony IMX766 veya Sony IMX890’a sahip olacağı belirtildi.

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