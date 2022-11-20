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Android cihazlar kaç yıl güncelleme almaya devam ediyor

Android telefon güncelleme aralığı neye göre belirlenir ve cihazlara ne sıklıkla cihazlara güncelleme gelir? İşte güncelleme rehberi listesi...

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:37
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Android cihazlar kaç yıl güncelleme alır

Android cihazlar kaç yıl güncelleme almaya devam ediyor
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Android telefonları söz konusu olduğunda dikkat etmek gereken gereken nokta üreticinin güncelleme desteğini ne kadar verdiğidir. Çoğu üretici, güncellemesini, Google yeni Android sürümünü yayınladıktan uzun süre sonra dağıtmaya başlamaktadır.

Android ‘lerin güncelleme sıklığı, üreticiler tarafından net olarak açıklanmamaya devam ediyor.

Güvenlik ile ilgili düzeltmeler genellikle daha küçük boyutludur ve Google tarafından yayınlandığı için daha sık gelir. Android yükseltmeleri ise üreticinin arayüzüne (örneğin Xiaomi için MIUI) uygun bir şekilde hazırlanıp akıllı telefonlara sunulur.

SAMSUNG GÜNCELLEME ARALIĞI

Samsung, Google dışındaki Android üreticileri arasında güvenlik ve yazılım güncellemeler konusunda en başarılı şirket olarak düşünülür. Marka, amiral gemilerinden orta seviye telefonlarına kadar 5 yıllık güvenlik güncellemesi sunmayı taahhüt etmektedir.

Güvenlik güncellemeleri için verilen bu taahhüt, maalesef Android yükseltmelerinde devam etmiyor. Galaxy S serisi 3 (bazen 4) Android sürümü olmak üzere Galaxy A, Galaxy M gibi modeller 2 Android yükseltmesi almaktadır.

XİAOMİ GÜNCELLEME ARALIĞI

Yazılım güncellemeleri konusunda Xiaomi de beğenilir. MIUI tarafında büyük bir gelişme olmamasına rağmen, önceki modellerde MIUI arayüzünü özellikler ile doldurduğu bilinir.

Ortalama olarak amiral gemileri için 2’den fazla Android sürümü ve geri kalan cihazlar için 1 Android yükseltmesinden fazlasını beklememek gerekiyor. Ancak Xiaomi’nin güvenlik güncellemelerinde en az 3 yıllık destek sunduğu bilinmektedir.

OPPO GÜNCELLEME ARALIĞI

Yazılım güncellemeleri açısından Oppo kullanıcılarının şikayetçi olduğu bilinir. Ancak şirket 2021’de Find X, Reno ve A modelleri için 3 yıllık güvenlik güncellemeleri sunacağını söylemiştir. Diğer üreticilerden farklı olarak güncelleme konusundaki açıklaması şu şekilde:

“Tüm akıllı telefonlarımız için üç yıllık güvenlik güncellemelerini garanti edebiliyoruz. Find X serisi için aylık olarak, Reno ve A modelleri için üç ayda bir güncelleme sağlıyoruz.”

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