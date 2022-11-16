iPhone 14 beklenen performansı sağlamadı. Pil gücü en iyi cihazlar belli oldu

Akıllı telefonları, lensleri ve kameraları bilimsel olarak değerlendiren web sitesi DxOMark’a göre; en iyi pil performansı gösteren telefon, 146 puanla 2021’in eylül ayında global pazarlara gelen OPPO Reno 6 5G olduğunu açıkladı. 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarjla gelen 4.500 mAh pille gelen modeli, 144 puanla yine aynı dönemde tanıtılan realme GT Neo 2 5G takip etti.

En iyi pile sahip telefonlar listesinin üçüncüsü OPPO Reno 8 5G bulunuyor. 141 puanlı cihazın pil kapasitesi ise 4.500 mAh. Dördüncü sırada ise Oppo Reno8 Lite 5G karşımıza çıkıyor. 139 puanlı modelin pil kapasitesi ise 4.500 mAh.

Geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 14 serisi DxOMark testlerinden beklenen puanları alamadı.

DxOMark’a göre en iyi pile sahip akıllı telefonlar listesi;

1- OPPO Reno 6 5G – 146 puan

2- realme GT Neo 2 5G – 144 puan

3- OPPO Reno 8 5G – 141 puan

4- Oppo Reno 8 Lite 5G – 139 puan

5- OPPO A77 5G – 138 puan

6- Sony Xperia 10 IV – 138 puan

7- iPhone 13 Pro Max – 136 puan

8- OnePlus Nord CE 5G – 136 puan

9- Samsung Galaxy M51 – 136 puan

10- Vivo Y72 5G – 136 puan

11- Xiaomi 11T – 136 puan

12- Honor Magic4 Lite 5G – 135 puan

13- OPPO Find X5 Lite – 135 puan

14- Redmi Note 11 Pro 5G – 134 puan

15- Redmi Note 10 – 134 puan

16- iPhone 14 Pro Max – 133 puan

17- OPPO A74 – 133 puan

18- Vivo Y76 – 133 puan

19- Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) – 133 puan

20- Redmi Note 11S 5G – 133 puan