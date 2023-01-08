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Oppo A78 5G tanıtıldı. İşte cihazın özellikleri

Oppo, A78 5G modelini tanıttı. Cihaza dair özellikler belli olurken cihazın satışa sunulacağı tarih de açıklandı. Ancak cihazın ilk etapta sadece Hindistan'da satılacağının altı çizildi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 11:15
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Oppo A78 5G'nin özellikleri belli oldu

Oppo A78 5G tanıtıldı. İşte cihazın özellikleri
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Oppo, Ekim ayında tanıttığı A77 ile birlikte olumlu geri dönüşler almıştı. Orta segmentte önemli oyuncular sunan Oppo, A78 5G modeliyle hakkındaki olumlu yorumlara bir yenisi eklemek için son sürat hazırlık yapıyor. Fiyat performans ürünü olarak tanıtılan modelin işlemcisinin Mediatek Dimensity 700 olduğu ifade ediliyor.

Yeni Oppo modeli, ön tarafında HD+ ekran çözünürlüğüne sahip 6,56 inçlik bir IPS LCD ekrana sahip olacak. Sektördeki orta sınıf rekabetinde öne çıkmak isteyen şirket, yenileme hızını 90 Hz ile sunacağını açıkladı. Ön panelin ortasında su damlası çentiği şeklinde 8 megapiksellik bir ön kamerası bulunacak.

Cihaz, genelde amiral gemisi modellerde görmeye alışık olunulan 5000 mAh değerinde bir bataryaya sahip alacak. Batarya 33W ile beslenecek. Kutudan Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile çıkacak modelin fiyatına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Satış tarihi olarak ise 14 Ocak’a işaret edildi. Cihazın ilk olarak Hindistan'da satışa sunulması beklendiği ifade edildi.

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