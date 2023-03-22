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Oppo Pad 2 tanıtımı gerçekleşti. Teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

İnternette sürekli sızıntılarıyla gündeme gelen Oppo'nun yeni cihazı Pad 2'nin resmi tanıtımı gerçekleşti. Cihazın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 08:27
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Oppo Pad 2 teknik özellikleri ve fiyatı

Oppo Pad 2 tanıtımı gerçekleşti. Teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu
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Resmi tanıtımla Oppo 2 Pad tanıtıldı. Cihaz, 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panele sahip olarak kullanıcıya sunuldu. Ayrıca 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision desteğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekran gövde oranıysa yüzde 88 seviyelerine ulaştı.

Tablete güç veren işlemci MediaTek Dimensity 9000. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; 1x 3.05 GHz ARM Cortex-X2, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G710 MC10 grafik birimine ev sahipliği yapmaktadır.

Modelde 8/12 GB RAM ve 256/512 GB UFS 3.1 dahili depolama yer alıyor. Bunun yanında Android 13 tabanlı ColorOS 13 arayüzünü çalıştırıyor. Batarya tarafındaysa 67W destekli 9510 mAh’lik bir birim ile piyasada olacak.

İŞTE OPPO PAD 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 11.61 inç 144 Hz 2800 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD panel, 10 bit renk, 500 nit parlaklık ve Dolby Vision
RAM: 8/12 GB 
Depolama: 256/512 GB UFS 3.1
İşlemci: MediaTek Dimensity 9000
Ön Kamera: 8 Megapiksel
Arka Kamera: 13 Megapiksel
Pil: 67W destekli 9510 mAh

OPPO PAD 2 FİYATI

8 GB RAM + 256 GB – (436 $)
12 GB RAM + 256 GB – (494 $)
12 GB RAM + 512 GB – (581$)

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