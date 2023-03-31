Oppo A1x telefon modelinin özellikleri ortaya çıktı

Oppo, yeni akıllı telefonunu Oppo A1x’i tanıttı. Telefonub damla çentikli 6.56 inç HD+ ekranı var. LCD panel 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit maksimum parlaklık değeri ile öne çıkıyor. Oppo cihazda MediaTek Dimensity 700 yonga setine yer vermiş. Buna LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama alanı eşlik ediyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, cihazın arka panelinde 13 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi mevcut. Ön yüzünde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var.

OPPO A1X ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.56 inç, LCD, HD+, 90 Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 700

Bellek: 6/8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Pil: 5.000 mAh (10W şarj)

Arka Kamera: 13 MP (ana), 2 MP (derinlik sensörü)

Ön Kamera: 8 MP

İşletim sistemi: Android 12, ColorOS 12

OPPO A1X FİYATI

6 GB + 128 GB - 200 dolar

8 GB + 128 GB - 230 dolar