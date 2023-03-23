Oppo Find X6'nın resmi tanıtımı gerçekleşti. Teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

Akıllı telefon şirketi Oppo yeni etkinliğinde bir cihazını daha tanıttı. Cihaza dair bazı özellikler belli oldu.

Oppo Find X6 özellikleri itibariyle üst segment, yani amiral gemisi cihazlar arasına konumlanıyor. İçerisinde MediaTek’in Dimensity 9200 işlemcisi bulunuyor. Bellek ve depolama tarafında ise 12/16 GB RAM ve 256/512 GB hafıza sunuluyor.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Cihazın ön tarafında 6.74 inç büyüklüğünde oldukça büyük bir OLED ekran bulunuyor. 120 Hz yenileme hızı sunan HDR10+ destekli bu panelin çözünürlüğü ise 2772×1240 piksel. Yani Android tarafındaki en büyük ve kaliteli ekranlar arasında yer alıyor.

Cihazın arka tarafında 3’lü bir dizilim görüyoruz. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş açı ve 50 Megapiksel periskop telefoto şeklinde olarak yorumlandı.