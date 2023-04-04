Oppo A1 5G tanıtıldı. Fiyatı ve özellikleri de açıklandı

Çin’de üretilen Oppo A1 5G ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

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ÖZELLİKLERİ

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Oppo A1 5G, ön tarafta ortalanmış delikli 6.72 inç IPS ekranı var. Panel ayrıca Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı değeri ile öne çıkıyor.

Oppo A1x modeli ile benzer tasarım hatlarını koruyan model, kaputun altında Qualcomm Snapdragon 695 5G platformu ile desteklenmiş.

Oppo A1 5G'nin ön tarafında öz çekimler ve görüntülü aramalar için 8MP ön kamera sensörü bulunuyor.

Arka panele ise f/1.8 50MP birincil ve f/2.4 2MP makro sensörlerinden oluşan ikili bir kamera kurulumu eşlik ediyor.

Oppo A1 5G, kutudan 20W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 yüklü şekilde çıkıyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, USB Type-C bağlantı noktası, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve IR blaster yer alıyor.

Oppo A1 5G, Cabernet Orange, Ocean Blue ve Sandstone Black olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor.