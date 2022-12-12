CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a jet yanıt verdi: Çok fena yakalandın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı açıklamalarda, İsmailağa Cemaati üyesi şahsın 6 yaşındaki çocuğunu evlendirmesi ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin "Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi" demişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'a jet bir yanıtta bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan “Çocuğun erken yaşta evlendirilmesi” mi dedin sen? Ne evlendirilmesi, ne anlatıyorsun sen! 6 yaşında çocuk sistematik tecavüze uğradı, şürekan yıllarca sümenaltı etti. Yakalandın, hem de fena yakalandın…" ifadelerini kullandı.