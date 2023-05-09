Orhan Uğuroğlu'ndan Erdoğan'a büyük suçlama

Yaniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğuroğlu sosyal medya paylaşımında Erdoğan'ı büyük bir suçlama getirdi. İşte Uğuroğlu'nın sosyal medya paylaşımı:

"Zavallı yalvar yakar durumda diyor ki;

“14 Mayıs’a kadar hâlâ tercihi konusunda kafası karışık en az bir komşunuzu, akrabanızı, eşinizi, dostunuzu bulup kendisini Türkiye Yüzyılı safına katmanızı istiyorum” Rüşvete, yolsuzluğa, yandaş kayırmacılığa bulaşan Erdoğan’a bu millet oy değil günahlarını bile vermez Nefret dili kullanan, dini siyasete alet eden, fakiri daha fakiri zengini daha zengin yapan Erdoğan’a bu millet oy değil günahlarını bile vermez Türkiye’yi 15 Temmuz’a mahkum eden, Kozmik odadaki devlet sırlarını FETÖ’ye verene, şerefli Türk adresine kumpas kuran Erdoğan’a bu millet oy değil günahlarını bile vermez

Kartaca yıkılacak Erdoğan hesap verecek"