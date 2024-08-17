AFAD son durumu paylaştı: İşte 5 ilde süren yangınların son durumu...

Türkiye'nin 5 ayrı ilinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaşan AFAD, yangınların başlangıcından bu yana havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin devam ettiğini bildirdi. Yangınların sürdüğü İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerinde, yangınları kontrol altına alabilmek adına 90 uçak, 4.717 personel ve 1.218 araç görevlendirildiği açıklandı. Ayrıca, yangınların yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle, bölge sakinlerinin güvenli bölgelere tahliyesinin sürdürüldüğü belirtildi.

İşte AFAD yetkilileri tarafından paylaşılan güncel bilgiler:

"Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına karşı mücadele, AFAD koordinasyonunda sürdürülen yoğun çabalarla devam ediyor. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki yangınlara müdahalede bulunan ekipler, 90 hava aracı, 4.717 personel ve 1.218 araç ile yangınları kontrol altına almak için kesintisiz çalışmaktadır. Yangınlar nedeniyle risk altındaki bölgelerden 3.583 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Özellikle İzmir'de, yangınların yerleşim yerlerine yakınlığı sebebiyle, 2.489 personel, 258 araç ve 604 iş makinesi ile desteklenen tahliye ve söndürme çalışmaları neticesinde, 8 farklı bölgeden 900 kişi güvenli alanlara taşındı. Bolu Göynük'te devam eden yangına ise, 986 personel, 384 araç ve 371 iş makinesi ile müdahale edilirken, 4 yerleşim yerinden 413 kişi tahliye edildi.

Manisa Gördes'teki yangınla mücadelede 583 personel, 149 araç ve 121 iş makinasının katkısıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, bölgeden 1.190 kişi güvenli alanlara nakledildi. Aydın Bozdoğan'daki yangına ise 35 personel, 10 araç ve 12 iş makinası ile müdahale edilmekte, 3 yerleşim yerinden 550 kişi güvenlik amacıyla tahliye edilmiştir. AFAD başta olmak üzere devletin ilgili tüm birimleri, yangınların başladığı ilk andan itibaren hem havadan hem de karadan yangınları kontrol altına almak için aralıksız çalışmalarını sürdürmekte, yerleşim yerlerine yakın bölgelerdeki vatandaşlarımız güvenli alanlara ivedilikle nakledilmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik geçmiş olsun temennilerimizle birlikte, devam eden müdahale çalışmalarının en kısa sürede sonuçlanması umuduyla, tüm ekiplere başarılar dileriz."